تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من إحدى فتيات ذوات الهمم، قالت فيه: "أنا من مدرسة الصم والبكم، وأريد أن أعرف: هل الصلوات الخمس تحفظني من الحسد؟"

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في حلقة برنامج «فتاوى الناس» عبر قناة الناس والمخصص للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم بلغة الإشارة، الخميس، أن الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد والشر بطريق غير مباشر، لأنها تُعد حصنًا ووقايةً للمسلم من كل أذى.

وقال الدكتور شلبي: "النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة نور»، وهذا النور يجعل الحسد والشر لا يخترقان جسد الإنسان، لأن المداومة على الصلاة تجعل العبد في دائرة الحفظ الإلهي والرعاية الربانية".

وأضاف أمين الفتوى أن "الصلاة تجمع بين الطهارة والذكر وقراءة القرآن، وهذه كلها أسباب للحفظ من الحسد، فالوضوء سلاح المؤمن، وقراءة الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي بعد الصلاة تحصن الجسد والروح من الشر والحسد".

وتابع: "الحسد حرام شرعًا، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد قال الله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾، وحذّر النبي ﷺ من الحسد بقوله: «إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن من أراد أن يحفظ نفسه من الحسد فعليه بالمداومة على صلاة الفجر، وقراءة أذكار الصباح والمساء، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورة البقرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال من أعظم أسباب الوقاية والحفظ بإذن الله تعالى.

يُذكر أن قناة الناس خصصت حلقة كل خميس من برنامجها الشهير «فتاوى الناس» بلغة الإشارة، لفتح الباب أمام ذوي الهمم من الصم والبكم لطرح أسئلتهم الشرعية والتفاعل مع علماء دار الإفتاء المصرية، وتُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

