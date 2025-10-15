ما حكم رفع الصوت مع الجنازة؟.. عالم أزهري يوضح: جائز أم مكروه

أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، عن حكم رفع الصوت مع الجنازة، وهل هو جائز أم مكروه شرعًا.

وفي بيان فتواه، يقول العالم الأزهري انه يكره رفع الصوت ولو بالذكر والقراءة في المشي مع الجنازة، لما روى البيهقي وغيره عن سيدنا قيس بن عبادة ـ رحمه الله ـ قال: (( كانَ أصحابُ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يَكرهون رفع صوت عند الجنائز , وعند القتال , وعند الذكر )).

واستشهدت بقول الإمام البيهقي رحمه الله: "وروينا عن سعيد بن المسيب , والحسن البصري , وسعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي: أنهم كرهوا أن يقال في الجنازة: ((استغفروا له غفر الله لكم)) ".

وبيّن لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معنى ذلك كما في حاشية التحفة: أنهم كرهوا أن يقول المنادي مع الجنازة: "استغفروا لأخيكم" لأن المشروع السكوت , ولذلك قال في التحفة: "بل يسكت متفكرا في الموت , وما يتعلق به , وفناء الدنيا , ذاكرا بلسانه سرا لا جهرا , لأنه بدعة قبيحة" .

وختم لاشين، لافتا إلى أنه تزول الكراهة إذا غلب على ظن المشيعين أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة كما قرره العلامة السيد البصري رحمه الله.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هل الولائم والعزائم في الأفراح سُنة؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الحزن من الفطرة أم ضعف شخصية؟.. أمين الفتوى يرد