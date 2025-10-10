أمين الفتوى يحذر من منصة الألعاب (Roblox): 6 شروط حتى تكون جائزة شرعًا

كتب - علي شبل:

حذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، من منصة الألعاب الإلكترونية (Roblox)، مؤكدًا أنها مُتْعَةٌ محفوفةٌ المخاطر، كاشفا عن ضوابط شرعية في التعامل مع منصات الألعاب الإلكترونية.

وقالأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: اطَّلعتُ مؤخَّرًا على تقرير نشرته صحيفة (الجارديان) عن مدى تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق داخل منصة الألعاب الشهيرة (Roblox)، وهذا يأتي في سياق إقرار الشركة المالكة للمنصة نفسها بأنَّ الأطفال الذين يستخدمونها قد يتعرضون "لمحتوى ضار أو سييء".

وأوضح ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مشكلة الألعاب الإلكترونية أنَّ مُدمَنها لا يعرف أنَّه مدمن، ولا يدري بخطورتها إلَّا بعد فترة كبيرة، ومِن الناحية الشرعية فجواز هذه الألعاب وحرمتها تتوقف على عدة عوامل:

فتكون ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية غير جائزة إذا توافر فيها أحد هذه الأمور:

1- تُربِّي في نفسية الطفل العنف وحب السيطرة والعدوانية.

2- تُؤدِّي إلى الإدمان؛ بحيث تُشْغِل جميع أوقات الطفل، فلا يجد وقتًا للمذاكرة أو الدراسة.

3- تؤدِّي إلى الاكتئاب والقلق، وقد يصل الأمر إلى الانتحار.

وبين ربيع أن ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية تكون جائزة إذا توافر فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون هذه الألعاب الإلكترونية مناسبة للمرحلة العمرية للطفل.

2- تعود بالنفع على الطفل وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية.

3- تُروِّح عن نَفْس الطفل وتُشبِع رغبته في اللعب، بشرط ألَّا يكون فيها أي محظور شرعي أو أخلاقي.

4- لا تأخذ وقت الطفل كله بل يكون ذلك في بعض الأوقات المناسبة؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو تؤثِّر على صحته وعقله.

5- أن تكون هذه الألعاب تحت إشراف ولى الأمر؛ وذلك لمراقبة سلوك وأخلاق الطفل.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط

ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح

هل فعلًا السِّحْر موجود وله تأثير على الناس؟.. أمين الفتوى يكشف