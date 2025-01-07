حكم تفضيل الزوجة على الأم؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم تفضيل الزوجة على الأم؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إن من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق الوالدين، ولذا قرن الله بين هذين الحقين في القرآن، فقال سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، فحق الوالدين عظيم لا يدانيه حق أي مخلوق زوجة أم غيرها، وحق الأم على وجه الخصوص أعظم.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الواجب على الزوج القيام بما يجب عليه تجاه كل من أمه وزوجته، فيعطي كلا منهما حقه بالعدل، وألا يحمله حبه لزوجته على ظلم أمه والعكس، فينبغي عليه أن يعطي كل ذي حق حقه.

وقد نص الفقهاء على أن حق الزوجة في النفقة مقدم على حق الوالدين، لأن نفقتها من قبيل المعاوضات فهو يستمتع بها، لذلك قدمت نفقتها على نفقة غيرها.

هذا في النفقة وهو مذهب الحنابلة، أما في البر والصلة والإحسان فحق الأم أوجب،

قال ابن حزم في "المحلى": وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة -الناكح أو غير الناكح- لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا، وحقهما أوجب من حق الزوج أو الزوجة.

روى ابن ماجه من حديث معاوية بن جاهمة السلمي الطويل وفيه: فقلت: يا رسول الله: إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله، قال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.

وأوضح الداعية أنه لا يخفى على عاقل أن من الزوجات من تتظاهر لزوجها في ثوب المظلوم، وهي في واقع الأمر ظالمة، لتحمله بذلك على عقوق أمه أو أبيه، ولا يخفى أن هذا هو عين الهلاك بالنسبة لزوجها المسكين، فالله جل وعلا قرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالنهي عن الشرك به .

وكذا الأمر ينطبق على بعض الأمهات، تتظاهر بأنها مظلومة وفي الحقيقة هي الظالمة.

والخلاصة في ذلك بين على: أنه ينبغي على الولد أن يعطي كل ذي حق حقه، بلا تفريط ولا إفراط، وأن يكون كيس فطن، فيحرم عليك أيها الولد أن تقاطع أمك، كما يحرم عليك أن تظلم زوجتك، بل ينبغي عليك أن تعطي كل ذي حق حقه، ولا تظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة.

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