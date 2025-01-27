من الصحابي الذي سمع النبي صوت نعليه في الجنة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، بأن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه نال شرفًا عظيمًا حينما سمع النبي محمد ﷺ صوت نعليه في الجنة ليلة المعراج.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن النبي ﷺ سأل بلال عن العمل الذي جعله يصل لهذه المرتبة، فأجابه بلال بأنه كان يحافظ على الطهارة باستمرار، ويحرص على أداء ركعتين بعد كل وضوء.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن هذا الحديث يعكس أهمية الالتزام بالعبادات الصغيرة التي قد يراها البعض بسيطة، لكنها ترفع درجات العبد عند الله، مضيفا أن هذه القصة تمثل درسًا واقعيًا للمسلمين في حياتهم اليومية، حيث يمكن للإنسان أن يقترب من الله من خلال الاستمرارية في الأعمال الصالحة، حتى لو كانت قليلة.

وفي سياق حديثه عن الواقع، دعا الشباب إلى استغلال أوقاتهم في الأعمال التي تقرّبهم من الله، مثل أداء الصلوات في وقتها، والالتزام بالوضوء، والإكثار من الذكر والدعاء. وأشار إلى أن هذه القيم الروحية يمكن أن تكون مصدرًا للاستقرار النفسي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم.

واختتم الشيخ حديثه بالدعوة إلى الاقتداء بالنماذج المضيئة من الصحابة رضي الله عنهم، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، مؤكدًا أن الجنة ليست بعيدة عن من يخلص النية ويعمل بصدق واجتهاد.