محمد على يوضح حكم رؤية شعر المخطوبة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم رؤية شعر المخطوبة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن شرعنا الحنيف أباح النظر عند الخطبة، ليرى الخاطب المرأة وينظر إلى ما يدعوه إلى إتمام الزواج منها، كما أباح للمرأة ذلك أيضا، لتتم موافقة كل منهما عن قناعة ورغبة.

واستشهد الداعية بحديث ورد عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا". رواه الترمذي.

وأضاف علي في رده لمصراوي: يستحب للخاطب أن يرى مخطوبته وتراه؛ لأن هذا أقرب إلى الوئام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهما النظر، فإذا كشفت له وجهها وكفيها ورأسها فلا بأس، مستشهدًا بحديث ورد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل. قال: فخطبتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجها؛ فتزوجتها.

وأوضح الداعية: أن أهل العلم قد اختلف فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يباح النظر إلا للوجه والكفين، وزاد الحنفية: القدمين، فلا يجوز للمرأة أن تبدو بشعرها للخاطب.

وذهب الحنابلة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرقبة والقدمين.

وذهب بعضهم إلى جواز النظر إلى شعرها.

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