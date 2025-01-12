لماذا أمرنا الله بالحج لبيته الحرام؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور مختار محمد عبد العال، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على سؤال يقول،" ما الحكمة من تشريع الحج والعمرة وما الفائدة التي تعود على المسلم من تأدية المناسك؟

وقال عضو هيئة التدريس، أن الله لا يشرع شيئا عبثا، إنما نحن كمؤمنين بالله نلتزم بما أمر الله به، ثم نحاول جهدنا أن نبحث في العلل والأحكام والفوائد التي تعود عليا كمسلم من فعل هذه التشريعات.

وأضاف عبد العال، خلال برنامج "سؤال" المذاع على فضائية" الناس": أن الحج والعمرة فيهما من الفوائد الكثير والكثير، فمثلا من يبدأ في رحلة الحاج عليه أن يسامح الناس وينقى قلبه وصدره وأن يستعطف من ظلمهم كي يعفون عنه، ليأتي ربه بقلب سليم، كما أن في الحج علامة على وحدة الأمة الإسلامية.

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