فيديو- دعاء خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس
كـتب- علي شبل:
توجه خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، بالدعاء إلى الله عز وجل بتحرير القدس من أيدي الصهاينة المعتدين.
وقال خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام «اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين».
وأضاف: «اللهم ارمهم بسهمك الصائب وأنزل عليك بأسك يا وليّ المستضعفين يا ذا القوة المتين».
“ارمهم بسهمك الصائب وانزل عليهم بسكك الثاقب"..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2025
خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير #القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين #الإخبارية pic.twitter.com/hoPCUur9Yf
اقرأ أيضًا:
منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم لأهل الزوج
فيديو قد يعجبك: