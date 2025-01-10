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فيديو- دعاء خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس

02:11 م الجمعة 10 يناير 2025

إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله ب

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كـتب- علي شبل:

توجه خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، بالدعاء إلى الله عز وجل بتحرير القدس من أيدي الصهاينة المعتدين.

وقال خلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام «اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين».

وأضاف: «اللهم ارمهم بسهمك الصائب وأنزل عليك بأسك يا وليّ المستضعفين يا ذا القوة المتين».

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المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني خطيب المسجد الحرام تحرير القدس
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