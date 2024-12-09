محمد على يوضح حكم قراءة القرآن للجنب؟

كتب-محمد قادوس:

حكم قراءة القرآن للجنب؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم اتفقوا على تحريم قراءة القرآن على الجنب، ولو من غير مسٍّ المصحف، والأئمة الأربعة متفقون على ذلك.

واستشهدت الداعية بما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أما الاستماع لقراءة القرآن للجنب فلا حرج في ذلك.

وبحديث ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي.

قال الكاساني رحمه الله في ( بدائع الصنائع ) : " وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ".

وروى ابن أبي شيبة في ( المصنف) عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلاً ، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : إنَّك بُلْت .

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنِّي لَسْتُ بِجُنُبِ.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي: رجاله موثقون. قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم.

وروى الدارقطني عن علي موقوفاً: اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفاً واحداً.

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