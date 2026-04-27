أُصيب شخصان بحروق متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، إثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحواويش البحرية التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أثناء محاولتهما السيطرة على النيران.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل بدائرة المركز ووجود مصابين جراء الحادث. وبالفحص والمعاينة الأولية تبين اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل.

إصابة شاب وفتاة

أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالله (30 عامًا) ورحمة (21 عامًا) بحروق في أنحاء متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهما إخماد الحريق ومنع امتداده.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.