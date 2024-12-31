زوجي يرفض دخول أهلي المنزل؟.. وأمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول زوجي يرفض دخول أهلي المنزل.. فما حكم الشرع؟

وقال أمين الفتوى، كل طرف في العلاقة الزوجية له حقوق يجب أن يحترمها الطرف الآخر، ولكن ذلك لا يعني أن الحقوق يجب أن تُنفذ بطريقة قاسية قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية.

ورد عثمان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": على حالة قد يتعرض لها الزوج عندما يرفض دخول أهل الزوجة إلى بيته قائلاً: "البيت هو ملك الزوج، وله الحق في أن يحدد من يدخل بيته، ولكن يجب أن يكون ذلك بتفاهم واحترام للآخرين، من حق الزوج أن يرفض دخول أي شخص إلى بيته، ولكن يجب أن يكون هذا القرار مدروسًا، حيث أن هذه القرارات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية.

وأضاف: في بعض الأحيان، قد يؤدي تمسك الزوج بحقه في منع أهل الزوجة من دخول البيت إلى تدهور العلاقة بين الزوجين، عندما يحدث هذا، فإن الزوجة قد تشعر بالإحباط والغضب، مما يؤثر على سعادتها في الحياة الزوجية، كما أن هذا الأمر قد ينعكس على أسرتها وأطفالها في المستقبل.

وأردف: الحق في الزواج ليس دائمًا ما نعتقده، في كثير من الأحيان، الحق قد يتسبب في غضب النفوس، لذلك، من الأفضل أن نبحث عن التراضي والتفاهم بين الزوجين، بمعنى آخر، أحيانًا يكون الأفضل للزوجين أن يضعا بعض حقوقهما جانبًا من أجل تعزيز العلاقة بينهما.

واستشهد بالحديث الذي ذكره الإمام ابن قتيبة في كتابه "عيون الأخبار"، حيث قال: "هل تريدون الحق أم ما هو أفضل من الحق؟"، وأضاف: "أحيانًا ما هو أفضل من الحق هو التنازل من الطرفين قليلاً لصالح التفاهم والاتفاق.

وأوضح أن توازن الحقوق والواجبات بين الزوجين هو السبيل لبناء علاقة ناجحة، مشيرًا إلى أن "المودة والرحمة بين الزوجين لا تأتي فقط من إحقاق الحقوق، بل من التفاهم والتنازل أحيانًا من أجل الحفاظ على العلاقة.