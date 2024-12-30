محمد على يوضح هل تجوز الصلاة في السيارة؟

كتب-محمد قادوس:

هل تجوز الصلاة في السيارة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الأصل في صلاة الفريضة ألا تؤدّى على الراحلة، فمن صلى الفريضة في السيارة أثناء سيرها فقد فوّت على نفسه القيام بأركان الصلاة، ومن فوّت على نفسه أركانها فقد بطلت صلاته.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) رواه البخاري.

وأضاف علي في رده لمصراوي: الصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غير ذلك تجوز في حالتين :

1-أن يخشى المصلي خروج وقت الفريضة قبل وصوله، لكن لو كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .

2-ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .

وأوضح الداعية إذا وجد هذان الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) سورة التغابن.

أما صلاة السنة فقال الداعية فيها أن أمرها أيسر وأوسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي النافلة حيثما توجهت به، حتى لو استطاع النزول في بعض الأوقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري.

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