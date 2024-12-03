داعية يوجه رسالة طمأنة لأصحاب الهموم والحزن

كتب-محمد قادوس:

وجه الشيخ رمضان عبد المعز, الداعية الإسلامي, رسالة إلى أصحاب الهموم والحزن.

وقال الداعية الإسلامي لشخص القلقان على العيال اللي رزقك سيرزقهم، لو خايف من المستقبل فهو بيد الله، يا بن آدم لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بعمل الغد.

وأضاف عبد المعز, خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": واحد من أهل الصلاح والتقوى رأى شخصًا مكروبًا فسأله أينقص من رزقك شيء قد قدره الله فرد لا، أينقص من عمرك لحظة قد كتبها الله لك فرد لا، أيجري في هذا الكون الشيء لا يريده الله عز وجل فرد لا، فقال له فلما الهم إذًا؟.

وتابع: رزقك مش هينقص لأن ربنا كتبه ونحن في بطون أمهاتنا والموضوع منتهي، عمالين نشيل نفسنا الهم ليه ونقلق من بكرة ليه، فوض أمرك إلى الله وسلم تسلم ستكون مطمئن النفس.

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