محمد على يوضح حكم وضع النساء صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي؟

كتب-محمد قادوس:

حكم وضع النساء صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي ؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز للمرأة وضع صورتها في موضع تتعرض فيه لفتنة من نظر الرجال الأجانب إليها لما في ذلك من الإعانة على النظر المحرم، وافتتانه بصورتها، إضافة إلى ذلك فإنه مسلك خطير يسلكه بعض شياطين الإنس من استخدام هذه الصورة -ولو لم يظهر فيها إلا الوجه فقط- ثم تركيبها بواسطة برامج معينة على صور جنسية مما يؤدي إلى إشاعة الفاحشة من جهة، ثم الإضرار بهذه الفتاة والطعن في عرضها من جهة أخرى، والواجب على المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يحفظهما من عبث العابثين.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن هذا الفعل لا شك أنه مناف للستر الذي أمر الله به المرأة في الكتاب والسنة ، فإذا كان الله عز وجل قال في حق أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)

وأوضح الداعية هذا مما لا شك فيه أنه باب فتنة كبيرة وشر للمرأة ولمن يشاهدها ، فكم سمعنا وقرأنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك ، فكم من طاهرة عفيفة وقعت في حبائل من لا يخافون الله من الفجرة الذين يغرونها بلفظ منمق وكلام معسول ووعود تطول ، حتى إذا قضوا منها حاجتهم قلبوا لها ظهر المجن وتركوها ، فلم يبق لها من ذلك إلا الخيبة والحسرة والخسران ، وربما فضيحة الدارين ، والعياذ بالله.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري": " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب".

ثم إن كل ذي لُبٍ يعلم أن مجمع الحسن والجمال والفتنة في المرأة يكمن في وجهها، وهو الذي يستشرف الرجال لمعرفته، وبه يقاس جمال المرأة من عدمه، فنشر الصورة على الوجه المذكور فتح لباب فتنتها والفتنة بها، وابتذالها وابتذال صورتها، حين تكون مباحة لكل طالب وراغب.

ونصح الداعية كل فتاة معترضة على كلامة هذا: قائلًا لها ليس لك إلا عفافك وسترك والتزامك بالآداب الشرعية، ففيهم نجاتك في الدارين، فالزمن زمن فتن والخطر شديد، وهدم البيوت أصبح عمل من لا عمل له، وهذا العالم الافتراضي كم خرّب على الناس معيشتهم، فالك أن تحافظي على نفسكِ وعيشي واقعكِ واسلكي سبل ربك تسلمي وتسعدي.

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