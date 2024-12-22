ما حكم وثيقة التأمين على الحياة وهل فوائدها حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول،" حكم وثيقة التأمين على الحياة وهل فوائدها حرام؟

وقال أمين الفتوى من رحمة الله إن هناك اختلاف في الآراء الفقهية وليس هذا عن ضعف الفقه الإسلامي إنما هو بيان مرونة وسعة الفقه الإسلامي والنصوص تحتمل اجتهادات العلماء ونظر الفقهاء حتى يسهل هذا الشرع لجميع العصور لكن الأصول ثابتة ولا لعب فيها.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن التأمين على الحياة هو فرع فقهي زي فروع كتير مختلف فيها وجمهور العلماء قالوا مفيش حجة اسمها تأمين على الحياة وأعدوه من المحرمات.

وأوضح أمين الفتوى هناك قول نظر له من باب التعاون والترافق والتراحم بين الناس أن يكون في تضامن وتوافق وتراحم ومن هنا أجازوا عقد التأمين على الحياة وهو ما تفتي به دار الإفتاء في مسألة التأمين على الحياة أنها جائزة.

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