شهدت الفترة الأخيرة، تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة استعراض بعض الشباب باستخدام الدراجات النارية "الموتوسيكلات"، وأداء حركات خطرة تعرض حياتهم للخطر، فضلًا عن تهديد سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق الآخرين.

وتعد استعراضات الشباب بالموتوسيكلات من الممارسات السلبية التي تؤثر على الأمن العام وتزيد من احتمالات وقوع الحوادث والإصابات، وتؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

والرغم من التحذيرات المتكررة التي أصدرتها الدولة وأجهزتها المختلفة، والتي شددت على خطورة هذه الأفعال وضرورة الالتزام بقواعد المرور، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة على الطرق المختلفة وخاصة السريعة منها.

تشديدات أمنية وقانونية لمواجهة الظاهرة

وأكد المحامي بالنقض محمد حامد سالم، على ضرورة التزام المواطنين بقوانين المرور، مؤكدة حتمية استمرار جهود رصد وضبط المخالفين للحد من الحوادث الناجمة عن الاستعراضات الطائشة التي تهدد سلامة الجميع.

وقال لـ "مصراوي"، إن القانون يطبق بحزم على كل من يعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة أن هذه التصرفات لا تقتصر على المخالف نفسه، بل تمتد تأثيراتها لتشكل تهديداً للمارة والسائقين الآخرين، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة.

لفت إلى أن استعراض الدراجات النارية والسيارات بشكل متهور يندرج تحت الجرائم الجنائية في بعض الحالات، حيث تنص القوانين على معاقبة كل من يقود مركبة دون ترخيص أو يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر بعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامات المالية وسحب رخص القيادة.

وقال إن هذه السلوكيات لا تندرج فقط تحت المخالفات المرورية، بل قد تصل إلى جرائم تعريض حياة الآخرين للخطر، مما يستوجب عقوبات رادعة.

حماية الطفل من أخطار المرور

ونظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، آلية حماية الطفل أخطار المرور وواجه المخالفين بعقوبات حاسمة.

وجاءت المادة (51) من القانون لتقضي بعدم جواز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنة عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

كما أقرت المادة (52) عدم جواز قيام مؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

واهتم قانون الطفل بحماية الأطفال من مخاطر القيادة سواء للدراجات النارية أو السيارات، ونصت المادة "50 "، من القانون على أنه "لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص".

هيئة الإسعاف تحذر مستخدمي الدراجات النارية

وكانت هيئة الإسعاف أطلقت تحذيرًا شديد اللهجة لمستخدمي الدراجات النارية (الموتوسيكلات) الذين يسيئون استخدامها في تأدية حركات استعراضية وخطرة على الطرق العامة، واصفة هذه التصرفات بـ "الاستهتار" الذي يرقى إلى مستوى الجريمة.

وفي بيان توعوي لها، أكدت الهيئة أن السلوكيات الاستعراضية التي يرتكبها بعض قائدي الدراجات النارية بحثًا عن الشهرة أو لفت الانتباه، لا تمثل أي نوع من أنواع الإعجاب أو القدوة، بل تعكس هوسًا يعرض حياة فاعلها ومستقلي الطريق للخطر الداهم.

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