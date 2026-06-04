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ما حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

01:36 م 04/06/2026

الدكتور علي فخر

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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من المواطن أشرف عبد التواب حنطور، من محافظة البحيرة، حول حكم تقبيل يد الوالدين وكبار السن، موضحًا الرأي الشرعي في هذه المسألة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن تقبيل اليد يُعد تعبيرًا عن التوقير والاحترام والتبجيل، وهو من السلوكيات التي تعكس تقدير الإنسان لغيره، خاصة الوالدين.

وأضاف فخر أن تقبيل يد الوالدين يُعد من صور البر بهما، حيث يُظهر الامتنان لما قدماه من رعاية وتربية، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾، مؤكدًا ضرورة استحضار فضل الوالدين، إذ كانا السبب في رعاية الأبناء في مراحل لا يدركون فيها شيئًا من أمور حياتهم.

وأشار إلى أنه لا مانع من تقبيل يد كبار السن أيضًا، خاصة إذا كانوا من أهل الفضل أو الصلاح أو من ذوي المكانة، موضحًا أن ذلك يدخل في باب الإكرام والتقدير، وهو من مكارم الأخلاق التي يحث عليها الشرع.

وأكد أن هذه السلوكيات تعزز معاني الاحترام داخل المجتمع، وتسهم في ترسيخ قيم التقدير للكبار، مشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى كل ما من شأنه نشر الرحمة والتوقير بين الناس.


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