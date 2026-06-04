

قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بمعاقبة متهمين في واقعة اتهامهما بخطف شاب بكلاب مفترسة والتعدي عليه حتى الموت داخل شقة بمنطقة الوراق في الجيزة.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من الجنايات، أولًا معاقبة المتهم الأول "أحمد عبد الفتاح" بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "محمد أحمد" بالسجن لمدة 5 سنوات عن اتهامه بالتعدي على مواطن، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، ومعاقبته بالحبس عامًا مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

تحقيقات النيابة في واقعة خطف شاب في الوراق

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 18522 لسنة 2025 والمقيدة برقم 8860 لسنة 2025، للمتهمين "أحمد.ع"، و"محمد.أ"، تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات مالية بينهم.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى محل تنفيذ مخططهما الإجرامي، وأطلقا عليه "كلاب مفترسة" لإرهابه وإلقاء الرعب في نفسه، حتى تسبب ذلك في سقوطه من شرفة منزل بالطابق الثالث.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه أصيب بإصابات بالغة نتيجة ارتطامه بالأرض أودت بحياته.

وأحال المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها بحقهما.

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