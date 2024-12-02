ازاي تزود رزقك.. د.عصام الروبي يوضح 4 خطوات لها

كتب-محمد قادوس:

أشار الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، على أربعة أشياء لو فعلها العبد عليه أن يعلم أن الرزق سيأتي له، وأن هذا الرزق سيكون خيرًا كثيرًا.

وقال الداعية الإسلامي في أول شيء في الأمور الأربعة هي تقوي الله-سبحانه وتعالى-،فحينما العبد يتقي الله فإن الكريم-سبحانه وتعالى- سيكرمه بالرزق الوفير الكثير، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الطلاق،" وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: في الأمر الثاني من هذه الأمور وهو حينما يصلي العبد ويسلم علي النبي-صلى الله عليه وسلم- فإن الصلاة علي الرسول يفتح الله بها الحجب والأبواب المغلقة.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، في الأمر الثالث وهو الاستغفار، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة نوح،" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَغَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمبِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا".

وبين الروبي في الأمر الرابع وهي الصدقات، وحينما ينفق العبد نفقة طيبة صغيرة كانت أو كبيرة عليه ان يعلم أن هذه النفقة سيفتح الله-تعالى-بها عليه الخير كله، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة ال عمران،" لَنتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنشَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ".

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