أمين الفتوى: لا تعارض بين الحب والرجولة

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تعارض بين الرجولة، و تعبير الرجل عن محبته لزوجته، معربًا عن استيائه من الانتقادات التي يتم توجيهها للرجال في حال تعبيرهم عن حبهم.

وقال أمين الفتوى إنه تم استبدال تعبير الحب والإفصاح عنه بكلمة ميوعة، مرددًا: الناس لو شافت راجل بيتكلم عن حبه لزوجته يقولوا له مالك كده ما تنشف وخليك راجل.

وأضاف الورداني خلال برنامجه "ولا تعسروا"، المذاع على القناة" الأولى المصرية": الناس بتلوم على الرجل المحب ويعتبرونه ليس رجلًا، وهذا غير صحيح، مستشهدًا في ذلك برسول الله-صلى الله عليه وسلم- الذي كان كثير التعبير عن حبه للسيدة عائشة، فكان يعتبر حبها في قلبه كالعقدة.

وأوضح أمين الفتوى تعبير الأزواج عن حبهم لبعض من صلب الدين، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الروم،" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

واستكمل: الاحتياجات العاطفية تزيد الحياة جمالًا، وتحتاج إلى بعض المحركات لكي تولد من جديد، فالتعبير عن الاحتياجات العاطفية وتلبيتها هو من يجعل للحياة سبيلًا للراحة.

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