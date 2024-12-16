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الدكتورة هبة عوف: الجنة موجودة الآن وهناك اختلاف حول وجود أحد بها

03:22 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتورة هبة عوف

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كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، لكن هناك اختلاف بين العلماء حول هل يوجد بها أحد أم لا، موضحة أن فريقا رأى أن بها أحد ولكن أرواح فقط وليس أجسادا، فى حين رأى أخرون أنه لا يوجد بها أحد

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن الأنبياء والشهداء من أبرز من وُعِدوا بدخول الجنة، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (آل عمران: 169)، موضحة أن أن النبي ﷺ بيّن في حديث صحيح أن أرواح الشهداء في البرزخ تكون داخل أجواف طير خضر تسرح في الجنة، حيث قال: "إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش" (رواه مسلم).

وأكدت أن أرواح المؤمنين تعيش في نعيم بعد الموت، مستدلة بحديث النبي ﷺ: "إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"(رواه الترمذي).

هبة عوف جامعة الأزهر الأزهر الشريف الجنة
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