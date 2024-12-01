في ذكرى مولده.. 5 معلومات عن العلامة محمد أبوشوشة ترصدها هيئة كبار العلماء

كـتب- علي شبل:

مثلِ هذا اليومِ أوَّلِ ديسمبرَ سنةَ 1878م، المُوافِقِ السَّادسَ منْ ذي الحِجَّةِ سنةَ 1295هـ، وُلِدَ الشَّيخُ محمد السيد أبو شوشة العلَّامةُ الفقيهُ المالكيُّ، بزاويةِ مُباركٍ، مركزِ كومِ حمادةَ، بمحافظةِ البُحيرةِ.

ورصدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبرز المعلومات عن العالم الجليل الراحل، في النقاط التالية:

- حَفِظَ القرآنَ الكريمَ، والتحقَ بالأزهرِ الشَّـريفِ، ونالَ شهادةَ العالِميَّةِ مِنَ الدَّرجةِ الثَّالثةِ سنةَ 1326هـ/ 1908م، وبَدَأَ عملَه في الأزهرِ بعدَها بعامٍ، ثمَّ انتقلَ للعملِ في معهدِ طنطا سنةَ 1922م، ثمَّ معهدِ الإسكندريَّةِ، وفي سنةِ 1923م صَدَرَ قرارُ مجلسِ الأزهرِ الأعلى بنقلِه للقسمِ العالِي.

- في عام 1931م وَقَعَ الاختيارُ على الشَّيخِ محمد السيد أبو شوشة للتَّدريسِ بكلِّيَّةِ الشَّـريعةِ، ثمَّ صَدَرَ الأمرُ الملكيُّ رَقْمُ (35) لسنة 1944م بتعيينِه عضوًا في مجلسِ الأزهرِ الأعلَى.

- وقدْ نالَ الشَّيخُ محمد السيد أبو شوشة عُضويَّةَ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالأمرِ الملكيِّ رَقْمِ (16) لسنةِ 1939م الصَّادرِ باسمِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ فاروق الأوَّلِ ملكِ مصرَ، صَدَرَ بسراي عابدين في الحادي والعِشرينَ منْ ربيعٍ الأوَّلِ 1358هـ، المُوافِقِ الحاديَ عَشَرَ منْ مايو 1939م.

- وقدْ تتلمذَ كثيرٌ مِنَ الطُّلَّابِ على يدِ الشَّيخِ محمد أبي شوشة، وكانَ من أبرزِ تلامذتِه العلَّامةُ الأصوليُّ الشَّيخُ محمد أبو النور زهير، وقدْ عثرْنا من مؤلفات الشيخ أبي شوشة على: «رسالةٌ في الإجماعِ».

- بعدَ رحلةِ عطاءٍ للشَّيخِ محمد السيد أبي شوشة، وَهَبَ فيها نفسَه لأداءِ رسالتِه العلميَّةِ بالأزهرِ الشَّريفِ بالتَّدريسِ في مختلفِ مراحلِه التعليميَّةِ، وانتهاءً بالتَّدريسِ في الجامعةِ الأزهريَّةِ، وعُضويَّةِ هيئةِ كبارِ العلماءِ، تُوُفِّيَ –رحمَه اللهُ- في العاشرِ منْ شهرِ صفرَ سنةَ 1374هـ، المُوافِقِ السَّابعَ منْ أكتوبر سنةَ 1954م.

رَحِمَه اللهُ رحمةً واسعةً، وأنزلَه منازلَ الأبرارِ

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