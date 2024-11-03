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ما طير أبابيل وما حجارة سجيل؟.. د. عصام الروبي يوضح

02:52 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الدكتور عصام الروبي

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كتب-محمد قادوس:

تساءل الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، في سورة الفيل قال" ما الطير الأبابيل.. وما الحجارة التي من سجيل .. وما العصف المأكول"؟.

وقال الداعية الإسلامي ارأيت قدرة الله-سبحانه وتعالى-وعظيم شأنه، وما فعلة الله-سبحانه وتعالى-بأبرهة الحبشي وجيشه وفيلة، فقد جعل الله تدبيرهم ومكرهم في ظلال ووهم كبير و خسران وهلاك ".

واستشهدا العالم الأزهري بقول الله-تعالى- في سورة الفيل،" أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ *فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ".

وأضاف الروبي عبر فيديو نشرة عبر قناته على يوتيوب: أن الطير الأبابيل هي طيور كثيرة ومتسارعة ومتعاقبة ومتوالية أحاطت بهم من كل جانب ومن كل ناحية.

وأوضح الداعية بأن بن عباس قال إن هذه الطيور هي طيور الحقيقية ولكن كانت لها وجوه مثل وجوه السباع فكانت تقذفهم بالحجارة.

وبين الروبي أن الحجارة هي اعدته في نار جهنم، وهي حجارة من طين مطبوخ متحجر فجعلتهم كعصف مأكول، أي جعلهم الله كورق الشجرة التي أصابته آفة أي مرض فأصبح ذابلًا.

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عصام الروبي طير أبابيل علماء الأزهر الشريف الأزهر الشريف سورة الفيل
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