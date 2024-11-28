أحدها المواقع الإباحية.. 6 أسباب للعنوسة وعزوف الشباب عن الزواج يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدل العنوسة بين الفتيات في المجتمع.

وكان لاشين تلقى سؤالًا من فتاة تقول في رسالتها: تأخرت عن الزواج كثيرا، وكثيرات مثلي، وأريد أن أعرف سر عزوف الشباب عن الزواج؟، ليحدد العالم الأزهري 6 أسباب مجتمعية وراء الأزمة.

وقال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن شبح العنوسة أصبح يهدد كل بيت بنينه وبناته على حد سواء، وحتى من تزوج منهم فإن زواجه يحمل نهايته قبل بدايته، مضيفا، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ولذلك أسباب نلخصها فيما يلي:

1- تبرج كثير من الفتيات تبرج من استولى عليهن الهوى ،وجف من وجوههن ماء الحياة ،وهذا المظهر قد جعل الشاب يحجم عن الزواج مخافة ان يقع في قرعته قرينة تستخف بجانب الصيانةّ

2- ضعف الوازع الديني حيث إن مزعزع العقيدة لا يجد في نفسه حرجا من أن يطلق العنان لشهوته ،ويتقلب بها في بيوت الخنا، ويرتاد أماكن الفجور ،وهذا يصرف همته وقصده عن الزواج الحلال رغم استطاعته إياه.

3- من أسباب عزوف الشباب عن الزواج ان نظره يرنو ،وقلبه يهفو إلى التماس الزواج من ذوات الغنى واليسار وهن قليل ،فلو همس في أذن هؤلاء الشباب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة )لكان في ذلك علاج لهذا السبب.

4- من أسباب الإعراض والعزوف عن الزواج إسراف المرأة وأولياؤها وإثقال كاهل الزوج بكثرة مطالبهن المادية من شقة في كومبوند وسيارة فارهة وإجراء مراسبم الزواج في ناد مشهور يتقاضى الألاف من الجنيهات ريما تصل إلى مئة ألف أو يزيدون في وقت شحت علينا الحياة أيما شح ،وعواقب ذلك الاستدانة التي تبدأ بها الحياة الزوجية ،وحياة زوجية بدأت بالاقتراض إنها لحياة تعيسة ،ولا ترفرف السعادة بأجنحتها عليها أبدا٠

5- عدم انضباط الشارع المسلم بالضوابط الإسلامية مما شجع ذلك على التحلل والإباحية ،وما كان ممنوعا عند الأجداد والأباء يرحمهم الله صار مباحا عند الأبناء والأحفاد ،وحينئذ فلماذا يتزوج الشاب ورغباته محققه ،،وشهوته مقضية بلا التزام عائلي ونفقات زواج ٠

6- وهذا السبب خارج من عباءة السبب السابق ،وهو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ،والمواقع الإباحية ،والفيديوهات الجنسية كل ذلك سهل طريق قضاء الإرب ،وتفريغ الشهوة بغير الحلال حتى إن بعض الأزواج كما حكي لي يهجر فراش زوجته مستقلا بمبيت خاص به ليعيش مع المواقع الإباحية وحلاله على بعد متر منه تاركا إياها دون إغضاض بصر ،وإحصان فرجها.

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