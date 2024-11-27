أمين الفتوى: العلاقات الإنسانية أصبحت ساحة صراع على المصالح

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في عصرنا الحالي، أصبح كل شخص يتعامل مع الأمور من منظوره الخاص، ويتصرف بما يراه مناسبًا دون أن يأخذ في اعتباره تأثير ذلك على الآخرين.

وأضاف الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا"، المُذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن العلاقات الإنسانية أصبحت ساحة صراع على المصالح، فالعلاقات الأسرية مثل العلاقة بين الأب وابنه أو الأم وابنتها قد تصبح سامة ومؤذية، حيث لا يتورع البعض عن إيذاء أقرب الناس إليهم في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية.

وأوضح أمين الفتوى أن هذا التوجه السلبي قد يتطور لدرجة إدمان الأنماط الاستهلاكية، مثل التسوق أو وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يستهلك كل شيء، بما في ذلك العلاقات، وإذا لم تُحقق العلاقات الأهداف المادية أو النفسية للإنسان، يصبح من السهل التخلص منها.

وبين الورداني من الظواهر المؤلمة التي انتشرت في المجتمع هي فكرة التقسيم، أو تصنيف الناس بناءً على انتماءاتهم أو مواقفهم. هذه الفكرة، التي تروج لها بعض الجماعات، تهدف إلى زرع الكراهية بين الناس عبر تقسيمهم إلى فئات، مثل،" المتدينين وغير المتدينين"، أو" الملتزمين وغير الملتزمين".

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح