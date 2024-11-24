أمين الفتوى: يرد على رجل يشكو بخل زوجته ورفضها الإنفاق عليه

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من رجل يشكو من بخل زوجته، رغم اقتدارها ماديا، وأنها أكثر سعة منه، وعن حكم تطليقه لها لهذا السبب.

وقال أمين الفتوى إن الشرع لا يأمر الزوجة بالإنفاق، ولو كانت أكثر سعة من الزوج، ولو طلقها لهذا السبب يكون ظالما لها.

وأضاف الورداني، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": أن الله جعل النفقة واجبة على الرجال، ولو ساعدت الزوجة في النفقة يكون من قبيل الفضل وليس من قبيل الواجب، وإذا شاركت في النفقة تكون صدقة ومساعدة للزوج من باب حسن العشرة، وعلى الزوج في تلك الحالة أن يكون ممتنا لها لأنها تقوم بفعل ليس واجبا عليها.

وقال أمين الفتوى إننا نحمس الزوجات على المساعدة، وعلى الرجال الامتنان للمرأة، أما إذا لم تساعد فعليها أن تعيش بمقدار الأموال التي ينفقها الزوج على البيت.

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