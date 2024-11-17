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الإفتاء توضح حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر

10:39 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب-محمد قادوس:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر.

في بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها.

وأضافت اللجنة، في نص فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم.

ونصحت لجنة الفتوى بمراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

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دار الإفتاء المصرية حكم نقل الأثاث نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
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