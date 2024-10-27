لماذا شبه الله المبذرين بالشياطين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، سؤال يقول،" لماذا شبه الله المبذرين بالشياطين؟

في رده، قال الأستاذ بالأزهر كون القرآن يشبه المبذر بأنه من إخوان الشياطين، فهو ترقى في النهى ومبالغة فيه، لا يجوز للإنسان أن يفعله حتى ولو لم يكن بدافع الحرام، هو بدافع الخوف أن يكون للشيطان شبيها، لذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.

وأضاف عطية خلال لقائه ببرنامج "آيات بينات" المذاع على فضائية" الناس": أن المبذر كذلك كفور بنعمة الله عليه، لأن المال جعله الله لتحقيق مصلحة لا تصرفه عن المصلحة للمضرة، وجاء لتحقيق ما ينفع الإنسان والمجتمع، فإن استخدمه ليضره ويضر من حوله فأنت إنسان في عرف الشرع سفيه، إذا كانت هذه عادتك وأسلوبك.

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