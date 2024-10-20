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أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء

05:18 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الدكتور محمد حسن سبتان

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كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، على أهمية التأمل في اتجاهين رئيسيين يتعلقان بمسؤولية الإنسان يوم القيامة.

وقال أستاذ التفسير، أن الله سبحانه وتعالى يوضح في كتابه الكريم أنه لن يكون هناك أحد بمعزل عن الحساب، حيث سيكون لكل إنسان موقفٌ خاصٌ به، إذ لا يتحدث أحدٌ إلا بإذن الرحمن، وستشهد الجوارح على أعمال العباد.

وأضاف سبتان، خلال حلقة برنامج "آيات بينات"، المذاع على قناة" الناس": إن هناك مشاهد متعدّدة في القرآن الكريم تجعلنا نتأمل في مواقفنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الغنى والثراء، مُشيرًا إلى أنهم سيتقدم عليهم الفقراء إلى الجنة، بينما يُحسَب أصحاب الأموال على فضول ثرواتهم.

وأكد أن العبرة تكمن في كيفية تعاملنا مع المال وكيفية استغلاله في مرضاة الله، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن بن عوف، الذي كان من الأغنياء، يعتبر مثالًا على الصالحين الذين واجهوا هذا التحدي.

وأشار إلى أن على كل إنسان أن يتساءل: "كيف يمكنني أن أكون من السابقين السابقين في الآخرة؟" إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فعلينا أن نسعى لأن نكون من أصحاب اليمين، محذرا من أن يكون أحدٌ مع الذين يُؤخذ بهم إلى العذاب، قائلاً: "أعوذ بالله من ذلك، بل يجب أن نتخذ لأنفسنا قارب نجاة يبعدنا عن مصير الكافرين.

وفي ختام حديثه، دعا إلى الالتزام بالإيمان والعمل الصالح، حيث قال: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم قارب النجاة الذي يوصلنا، إن شاء الله، لنكون من السابقين.

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الدكتور محمد حسن سبتان الفقراء الأغنياء
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