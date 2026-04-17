أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، المسلمين بتقوى الله، مشيراً إلى أن الفائزين هم المتقون، وأن كل شيء بقضاء من الله تعالى.

وأشار الدوسري، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام، إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، يعد ركنًا من أركان الإيمان، حيث يعزز رضا الله ويفتح أبواب الجنة، ويؤمن من النار، لافتا إلى أن الله هو المحيي والمميت، وهو الغني الفقير، ويهدي ويضل، يقضي الله بحكمة ويجب إيمان العبد بهذا القضاء.

وأوضح أن للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب: الأولى هي مرتبة العلم، حيث يحيط علم الله بكل شيء؛ الثانية هي الكتابة، حيث كتب الله تقديرات الخلق في اللوح المحفوظ؛ الثالثة هي الإرادة والمشيئة، حيث لا يجرى شيء في الكون إلا بمشيئة الله؛ والرابعة هي مرتبة الخلق، حيث الله هو الخالق الوحيد.

وأشار إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر يجلب راحة النفس وطمأنينة القلب، ويعزز التسليم لأمر الله، مع القناعة برضا الله، كما يحصن القلب من الحسد والضغينة.

واختتم فضيلته الخطبة داعياً إلى صبر المؤمن وشكره لله عند الابتلاء والنعم، مشدداً على أهمية الاستغفار لنيل السعادة والنجاة في الدارين.

اقرأ أيضاً:

