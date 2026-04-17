وجه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، خلال خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت بعنوان "الإنسان ونعمة الحياة"، رسالة إلى خاطفة الطفلة المولودة من أحد المستشفيات، والتي أعادتها قوات الشرطة المصرية، مؤخراً إلى أحضان والديها.

​وفي خطبة الجمعة اليوم، قال مدير الجامع الأزهر، موجها رسالة لخاطفة الطفلة من المستشفى: "اتقِ الله وارضِ بما قدر الله لكِ".

وأكد فضيلته على أن الاعتداء على حقوق الآخرين بدعوى الحرمان من الإنجاب هو جهل مطبق بمفهوم الرزق كما جدد الدعوة للأزواج والزوجات للتراحم والتكامل وإدراك المسؤولية.

وأكد خطيب وإمام الجامع الأزهر على أن البيوت التي تُبنى على القرآن وتغض الطرف عن الهفوات هي التي تخرج جيلاً قادراً على النهوض بالأمة.

​ووجه فضيلته رسالة شكر وتقدير لأجهزة الدولة على تحمل المسؤولية والجهد المبارك في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وملاحقة الجريمة بشتى صورها، مؤكداً أن تكاتف المؤسسات مع الوعي الديني الصحيح هو الضمانة الأساسية لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين أو النيل من استقرار الأسرة المصرية.



​واختتم مدير الجامع الأزهر خطبته بالتأكيد على أن الإنسان "سميع بصير" مأمور باستخدام أدوات التفكير للتمييز بين الحق والباطل، وأن النجاة في الدنيا والآخرة مرهونة بالتمسك بالمواثيق النبوية التي صانت الدماء والأعراض والأموال.

