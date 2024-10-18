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غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"

11:44 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

دار الإفتاء المصرية

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كـتب- علي شبل:

حذرت دار الإفتاء المصرية من قول البعض: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، وذلك في حالة إذا ترك الوالد تركة للوارثين الشرعيين.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه، وما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه، فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.

وأضافت لجنة الفتوى: كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.

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دار الإفتاء المصرية مال أبونا لا يذهب للغريب تركة للوارثين الشرعيين تأخير تسليم الحق إلى صاحبه وصف زوج البنت بأنه غريب
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