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الإفتاء: الإكثار من الوضوء وتجديده سُنة نبوية وأمرٌ مستحب شرعًا

كتب : علي شبل

07:40 م 14/06/2026

حكم الاكثارفي الوضوء

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حكم الإكثار من الوضوء وتجديده

وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أن بقاء المكلف متوضئًا طول الوقت أمرٌ مستحب شرعًا؛ فيسن الإكثار من الوضوء واستدامته، وتجديده مرة بعد مرة؛ ففي ذلك خير كثير؛ بالإضافة إلى أن المسلم يزداد به نورًا على نور.

الإكثار من الوضوء وتجديده سُنة نبوية

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، والتي منها:

ما رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" و"المعجم الصغير" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيدنا أنس رضي الله عنه: «يَا بُنَيَّ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَزِدْ فِي عُمُرِكَ، وَيُحِبُّكَ حَافِظَاكَ».

وما رواه الإمام أحمد في "مسنده" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ».

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دار الإفتاء المصرية لجنة الفتوى أحكام الوضوء

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