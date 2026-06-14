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أساس المعاملة مع الله.. 7 خطوات يكشف عنها علي جمعة

كتب : علي شبل

09:58 م 14/06/2026

الشيخ على جمعه

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كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن خطوات المعاملة مع الله سبحانه وتعالى.

وحدد جمعة 7 خطوات في طريق المعاملة مع الله تعالى، لخّصها، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في النقاط التالية:

الخطوة الأولى الإخلاص

المعاملة مع الله أساسها الإخلاص؛ قال تعالى: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.

الخطوة الثانية النية

وأساسها كذلك قول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وهذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وهو من جوامع الدين؛ لأنه يعبّر عن موقف القلب من رب العالمين، فلا بد من النية، ولا بد من الإخلاص فيها.

الخطوة الثالثة الدوام

والمعاملة مع الله مبنية على الدوام؛ قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}.

وقال ﷺ: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».

وقال ﷺ أيضًا: «يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها عمل سيدنا النبي ﷺ فقالت: «كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً»، أي: دائمًا لا ينقطع.

الخطوة الرابعة حسن الظن بالله

وأساس العمل مع الله، بعد الإخلاص والدوام، هو حسن الظن به سبحانه وتعالى؛ قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي».

فإن أحسنتَ الظن بالله، وجدتَ من فضله ورحمته على قدر حسن ظنك، وإن أسأتَ، فلا تلومنَّ إلا نفسك.

الخطوة الخامسة الثقة بالله وحسن التوكل

وحسن الظن بالله يستلزم: الثقة بما في يد الله سبحانه، وحسن التوكل عليه، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}.

الخطوة السادسة التسليم والرضا

كما يستلزم التسليم والرضا بقضائه وقدره.

الخطوة السابعة

ويستلزم الالتجاء إليه سبحانه بالدعاء؛ قال ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».

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الشيخ على جمعه الطريق إلى الله

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