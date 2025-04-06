"الصلاة ثقيلة على قلبي".. رسالة من شاب ونصيحة مهمة من أمين الفتوى

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شاب يقول إنه يصلي لكنه يشعر بثقل الصلاة على قلبه، فماذا يفعل لتكون الصلاة خفيفة على قلبه؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الحل يكمُن في إدراك حقيقة الصلاة ومعناها العميق.

وأضاف فخر: "الصلاة هي السبيل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة التي تتم على مدار اليوم خمس مرات، وهذا يعتبر تواصلا مستمرا مع الله، لو تأملنا في العبادات الأخرى، سنجد أن معظمها يؤدى مرة واحدة في السنة مثل الزكاة، الحج، والصيام، لكن الصلاة هي العبادة التي تجمعنا مع الله كل يوم".

وأضاف فخر أن الصلاة ليست عبئًا أو أمرًا ثقيلًا على المسلم، بل هي فرصة للراحة والسكينة والارتباط بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينادي المؤمنين للصلاة في أوقات محددة، وهو الذي يحدد هذه الأوقات لحكمة، لأننا نحن الذين نحتاج إلى الله وليس العكس.

وفيما يتعلق بنصيحته للشباب الذين قد يشعرون أن الصلاة ثقيلة، أكد أن أفضل طريقة لتعويد النفس على الصلاة هي أن يتوقف الشخص فور سماع الأذان، ويترك كل ما في يديه للوضوء والصلاة على الفور.

وقال: "بمجرد أن نسمع الأذان يجب أن نترك كل شيء ونسرع في الصلاة، لأن التأجيل قد يؤدي إلى نسيان الصلاة تمامًا، إذا تهاونت في الصلاة الأولى، فسيصعب عليك أداء الصلاة الثانية، وهكذا".

3 خطوات تعين على الخشوع في الصلاة

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، كشف، في فتوى سابقة، عن بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة، منها:

1- معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار ، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي".

2- المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا " ، وقال صلى الله عليه وسلم " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم " ،

استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه.

3- إذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل (هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى.

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