أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام يمثل مناسبة إنسانية عظيمة تُجدد معاني البر والوفاء للأم، لكن من الأجمل أن نكرم الأم ونحسن إيها طوال العام، مشيرًا إلى أن مكانة الأم في الإسلام ليست تكريمًا موسميًا، بل هي عبادة مستمرة قرنها الله تعالى بطاعته، حيث قال سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، وقال أيضًا: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: 14].

وأوضح الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات له، أن برّ الأم من أعظم أسباب القرب من الله واستجابة الدعاء، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك» (متفق عليه)، مؤكدًا أن تقديم الأم في البر دليل على عظم حقها، وأن رضاها باب واسع من أبواب التوفيق والقبول.

وأضاف أن النصوص الشرعية ربطت بين صلاح العمل وبر الوالدين وبين تفريج الكربات واستجابة الدعاء، مستدلًا بحديث أصحاب الغار، الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم إلى الله ببره لوالديه، ففرّج الله عنهم، وهو ما يدل على أن بر الأم من أعظم ما يُتوسل به إلى الله تعالى في الشدائد.

وأشار إلى أن دعاء الأم لولدها من أعظم أسباب التوفيق في الحياة، كما أن عقوقها من أسباب الحرمان، لافتًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده...» (رواه الترمذي)، وهو ما يؤكد خطورة التفريط في حقها، وأثر ذلك على حياة الإنسان.

وأكد أن الاحتفال الحقيقي بعيد الأم يكون بإحياء معاني البر في الواقع، من خلال الإحسان إليها، وخفض الجناح لها، كما قال تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، والعمل على رضاها، والدعاء لها، مبينًا أن أعظم ما يقدمه الأبناء هو أن يكونوا سببًا في سعادتها في الدنيا ورفعة درجتها في الآخرة.

ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا بر أمهاتنا أحياءً وأمواتًا، وأن يجعلنا من المقبولين الذين تُستجاب دعواتهم ببرهم وإحسانهم.

اقرأ أيضاً:

هل تقضي صلاة العيد إذا فاتتك؟.. الأزهر للفتوي يوضح الحكم

كيف نثبت على الطاعة بعد رمضان وقيام الليل؟.. عالم أزهري يجيب