حذر الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، من الاعتقاد بصحة تنبؤات الأبراج والفلكيين، مؤكدًا أن الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة، وأحد أسباب ارتكاب المصائب.

وواجه الشيخ الأزهري، خبير الأبراج، محمود الشامي، منتقدا حديثه الذي أكد فيه أنه في أثناء ظاهرة الكسوف الخسوف، ترتفع معدلات الحوادث، والحرائق، والمشكلات بين المواطنين، ويكون هناك زلازل وبراكين.

وأضاف خبير الأبراج، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الفترة الأخيرة هناك ارتفاع في نسب الطلاق، وذلك بسبب تأثير الكواكب على البشر.

واعترض الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، على هذا الكلام قائلا: بنضحك على الناس بهذا الكلام ده من أجل كسب الأموال، مشددًا على أن المؤثر في كل صغيرة وكبيرة في الكون، هو الله وليس بشرا ولا الكوكب، كما يردد البعض، وأن من يتحدث عن الغيب مخالف للدين.

وأكد حمودة أن الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص ترتكب المصائب بسبب الأبراج، مضيفا أن رب العباد يخرج من علمه المكنون ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وأنه لا يمكن لأحد أن يعلم بالغيب، إلا بأمر الله.

ولفت إلى أن الله تعالى يظهر بعض الأشياء الغيبية للرسل من أجل التحدي، لأن الرسل يطلب منهم بعض الأشياء، فالله يعطي بعض الأشياء للرسل، وليس كلها.

وأشار إلى أن الله قال في كتابه الكريم: "غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ" فهذا غيب أطلع الله سيدنا محمد عليه.

