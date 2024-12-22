4 يبني الله لهم بيتًا في الجنة.. يكشف عنهم الأزهر للفتوى

كـتب- علي شبل:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن 4 من عباد الله المؤمنين وعدهم الرحمن بأن يبني لهم بيتاً في الجنة، وذلك وفق ما جاء في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 4 أحاديث نبوية شريفة توضح من هم الأربعة الذين يبني الله لهم بيتًا في الجنة.. وهم:

1- بنى لله مسجدًا

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من بنَى مسجدًا للهِ كمَفحَصِ قَطاةٍ أو أصغرَ؛ بنَى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ». [سنن ابن ماجه]

2- سعى لأداء الصلاة في المسجد

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «من غدا إلى المسجدِ أو راح، أعدَّ اللهُ له نُزُلًا من الجنَّةِ كلما غدا أو راح». [متفق عليه]

3- صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من السنن الرواتب.

قال سيدنا رسول الله: «من صَلَّى في يَومٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا، بُنِيَ له بَيْتٌ في الجَنَّةِ». [صحيح مسلم]

4- قرأ سورة الإخلاص عشر مرات

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فَقَال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». [مسند أحمد]

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