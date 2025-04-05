ما حكم من لم يكمل صيام الست من شوال؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن صيام الست من شوال هو سنة مؤكدة، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر". ولكن إذا لم يتمكن المسلم من إتمام صيام الستة أيام في شوال، فلا إثم عليه، إذ أن هذه الأيام لا تعد فرضًا ولكنها سنة.

وأوضح الدكتور أسامة قابيل، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من لم يتمكن من صيام الستة أيام بسبب ظروف صحية أو أى ظروف أخرى، فلا حرج عليه، وله أن يصومها في وقت لاحق من الشهر إذا رغب، حيث إن الأمر فيه سعة، ولا يشترط أن تتم مباشرة بعد رمضان.

كما أكد على أهمية استحضار النية الصادقة والحرص على التوبة والاستغفار، وأن العبادة لله تعالى تكون بنية خالصة، وبذل الجهد قدر المستطاع في اتباع السنن التي تقرب العبد من ربه.

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