كتب - علي شبل:

انتقد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نشر المشاهير من نجوم المجتمع صورهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا الأمر من الناحيتين الشرعية والأخلاقية.

تساءل أمين الفتوى، قائلًا: ما الغرض في نشر صور المشاهير -خاصة السيدات منهم- في مواقفهم المختلفة (جلسات تصوير، استجمام... إلخ)؟!!

في رأيي- يقول ربيع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك - نشر الصور بهذا الشَّكْل ممارسة غالبًا ما تُغذِّي "ثقافة التشييء"، حيث يتم اختزال الأفراد إلى مجرد أجساد للاستهلاك البصري، بدلاً من تقديرهم كفنانين ومُبدِعين أو مُؤثِّرين.

وأضاف أمين الفتوى أن مثل تلك الصور تساهم في خَلْق بيئة غير آمنة لهم، حيث يصبحون عرضة للتنمر والمضايقات والابتزاز.

فمن الناحية الشرعية.. يشير ربيع إلى الآية الجامعة: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]، قائلًا إن في هذه الآية دعوة لترك ومجانبة تلك الصور "غير الأخلاقية"، والتي حرمة مُشاهدتها من الأمور التي لا تحتاج لإقامة الأدلة الكثيرة، بل إن شؤمها يؤدي إلى قساوةِ القَلب وغَفْلة النَّفْس.

ومِن الناحية الأخلاقية... يقول ربيع: يجب أن ندرك أنَّ لكل فرد الحق في احترام خصوصيته وصورته، بغض النظر عن مهنته أو مكانته العامة، ومسؤولية وسائل الإعلام والجمهور تكمن في تعزيز الاحترام والتقدير، وليس في استغلال الأفراد لتحقيق مكاسب أو إثارة الجدل.

وختم أمين الفتوى، داعيًا إلى تبني نهج يحمي كرامة الناس، قائلًا: أظن أنه يجب أن نتبنَّى نهجًا يحمي كرامة الشخص مهما كان طبيعة عمله -اتفقتَ أو اختلفتَ معه-.

