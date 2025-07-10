رحيل الشيخ ربيع المدخلي أبرز قيادات السلفية في السعودية

كتب-محمد قادوس:

أعلن عمر ربيع المدخلي، عبر صفحته الشخصية على منصة أكس وفاة والدة الشيخ ربيح المدخلي، قائلًا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى" توفي والدنا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته".

وأعلن ابن الشيخ ربيع المدخلي أمس، عن إقامة الصلاة على والده فجر اليوم الخميس في المسجد النبوي الشريف، وسيجرى دفن جثمانه في بقيع الغرقد، تحقيقًا لما كان يتمناه طيلة حياته، حيث دعا الله أن يُقبض في المدينة ويُدفن في مقبرة الصحابة.

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى



إنا لله وإنا إليه راجعون



توفي والدنا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته



وسيصلى عليه فجرا في المسجد النبوي إن شاء الله. — عمر بن ربيع المدخلي (@alumair1) July 9, 2025

وتزامنًا مع إعلان وسائل الإعلام المختلفة عن وفاة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي، أحد أبرز أعلام المدرسة السلفية التقليدية، عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية استمرت لأكثر من نصف قرن.

ولد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عام 1933 في قرية الجرادية بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، في بيئة ريفية محافظة. فقد والده في سن مبكرة، فنشأ يتيمًا

وتعلّم القرآن والعلوم الشرعية على أيدي المشايخ المحليين.

في عام 1961، التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث درس على يد عدد من كبار علماء العصر، وتخرج فيها عام 1964 بدرجة امتياز. ثم واصل دراساته العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ونال درجة الماجستير برسالة حول "بين الإمامين مسلم والدارقطني" عام 1397هـ، ثم الدكتوراه عام 1400هـ في تحقيق كتاب "النكت على ابن الصلاح".

بعد تخرجه، التحق الشيخ ربيع بالهيئة التدريسية للجامعة الإسلامية، وتولى رئاسة قسم السنة بالدراسات العليا، كما درّس في المسجد النبوي الشريف لفترة من الزمن.

عرف باهتمامه الخاص بعلوم الحديث، ولا سيما علم "الجرح والتعديل"، وهو العلم الذي تخصّص فيه وتميّز به على مستوى العالم الإسلامي.

حظي بثناء كبار العلماء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي، الذين اعتبروه حامل لواء الدفاع عن العقيدة السلفية الصافية.

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