فسخت الخطوبة بسبب الإهانة.. هل يجب رد الشبكة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول حكم احتفاظ ابنتها بـ"الشبكة" بعد فسخ خطوبتها بسبب تعرضها للإهانة من خطيبها في الشارع، موضحًا الرأي الشرعي في هذه الواقعة.

سوء الخلق في فترة الخطوبة مؤشر مهم

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن فترة الخطوبة تُعد مرحلة للتعارف وإظهار أفضل ما لدى الطرفين، فإذا ظهر خلالها سوء خلق واضح، فذلك مؤشر مهم ينبغي التوقف عنده.

الإهانة المتكررة سبب مشروع لإنهاء الخطوبة

وأكد أن تكرار الإهانة أو عدم قدرة الخاطب على التحكم في غضبه أمام الناس يعد سلوكًا مرفوضًا، وقد يكون سببًا كافيًا لإنهاء العلاقة، خاصة إذا كان هذا الطبع متأصلًا فيه، متسائلًا: إذا كان يفعل ذلك في فترة الخطوبة، فكيف سيكون الحال بعد الزواج؟

الاعتذار قد يفتح باب الاستمرار

وأشار إلى أنه في حال كان الموقف عارضًا وله مبرر واعتذر عنه الخاطب، يمكن التفكير في استكمال العلاقة، أما إذا كان الأمر متكررًا ويصعب تحمله، فالانفصال يكون هو القرار الأنسب.

رد الشبكة حق شرعي للخاطب

وأضاف أن فسخ الخطوبة يترتب عليه رد الشبكة إلى الخاطب، باعتبارها من حقه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحقوق الشرعية لكل طرف، حتى مع انتهاء العلاقة.

اقرأ أيضاً:

ما حكم صلاة الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء تحذر: المراهنات الإلكترونية ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا

الإفتاء توضح ضوابط وشروط المرح مع الآخرين لإدخال السرور عليهم