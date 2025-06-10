ما هي علامات قبول الأضحية؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المؤمن الحقيقي لا يطمئن بشكل مطلق لقبول أعماله، ولا ييأس من رحمة الله، بل يعيش دائمًا في حالة بين جناحي الخوف والرجاء.

وأشار أمين الفتوى إلى أن من علامات قبول الأضحية أن ييسر الله للمسلم القيام بها، سواء من حيث توفر المال أو صدق النية أو القدرة على التنفيذ. وقال: "إذا وضع الله الفكرة في قلبك، ويسر لك السعي والذبح، فهذه من دلائل القبول، ولكنك لا تزال تحتاج إلى صدق النية وعدم الرياء".

وأضاف ممدوح خلال لقائه بإحدى البرامج المذاعة عبر القناة" الأولى المصري": أن بعض العوامل مثل عدم الإخلاص أو نية المفاخرة قد تعكر صفو القبول، ولذا على المسلم أن يراجع قلبه دومًا، ويقتدي بالآية الكريمة على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم".

ولفت أمين الفتوى إلى أن أهل الله يقولون: "إياك أن تكون مهيض الجناح"، بمعنى أن الخوف وحده لا يكفي، ولا الرجاء وحده يبلغ المرء الطمأنينة، بل بالتوازن بينهما يبلغ المسلم الطمأنينة الحقيقية.

واختتم ممدوح حديثه بالدعاء أن يتقبل الله من الجميع أعمالهم، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويجبر خواطر عباده الصادقين.

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