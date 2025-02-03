خلعته زوجته فهل من حقها قائمة المنقولات؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

فتوى في الأحوال الشخصية، كشف عنها الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: خالعتني زوجتي وصدر لها الحكم بذلك وتطالبني بقائمة المنقولات فهل لها ذلك؟٠

وفي رده على السؤال يقول العالم الأزهري إن المادة الـ ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، نصت على (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ،فإن لم يتراضيا عليه ،وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ،وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاها له حكمت المحكمة بتطليقها عليه)٠

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه بناء على ما جاء بالمادة السابقة نفيد السائل بان الزوجة ليست محقة في طلبها قائمة المنقولات لأن الخلع يؤثر سلبا على جميع الحقوق المالية الثابتة للمرأة فلا يحق لها منها شيء مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق ،وقائمة المنقولات لأن ذلك يسقطه الخلع ولا يحل للزوجة أن تطالب به لكن يبقى لها الحق في حضانة أولادها الصغار إن تمسكت به.

وختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: أخيرا على الزوج أن يرد إليها المنقولات التي ساهمت بها أثناء تأسيس الحياة الزوجيةبمالها الخاص.. والله أعلم

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