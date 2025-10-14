رضعت ابنة خالتي من جدتها لأمها وأريد أن أتزوج بها فما الحكم؟..

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شاب يقول في رسالته: رضعت بنت خالتي من جدتها لأمها وأريد أن أتزوج بها فما حكم ذلك شرعا؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري: إن البنت التي رضعت من جدتها لأمها صارت بالرضاعة بنتا لها أي لجدتها النسبية وم ن ثم صارت أختا لبنات هذه الجدة من الرضاعة، أي صارت خالة لأولاد خالتها من الرضاعة، وكما أن الخالة النسبية تحرم كذلك تحرم الخالة من جهة الرضاعة لقول المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب).

ويوضح لاشين فتواه للسائل، قائلًا: لا يجوز لك أن تتزوج من بنت خالتك نسبا لأنها غدت خالة لك من الرضاع.

وكشف العالم الأزهري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن جانب من فقه الزواج والرضاعة، موضحًا أن الشرع الإسلامي اشترط لاقتران الرجل بالمرأة عن طريق الزواج ألا تكون محرمة عليه.. وأسباب التحريم ثلاثة، كما جاءت في كتاب الله وفي سنة سيدنا محمد رسول الله:

١- النسب وهن المذكورات في قول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت ).

٢- محرمات كان تحريمهن بسبب الرضاعة، وهن المذكورات في قوله تعالى :(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة).

وهن سبع كالسبع اللائي يحرمن نسبا لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

فالأم التي أرضعت تحرم كالأم من النسب التي ولدت والأخت من الرضاعة تحرم حرمة الأخت النسبية وهكذا.

٣- محرمات بسبب المصاهرة كزوجه الأب تحرم على ابنه بنص القرآن قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف).. وأم الزوجة حرمت بقوله تعالى: (وأمهات نسائكم)، وتحرم على زوج ابنتها.. وبنت الزوجة تحرم على زوج أمها بشرط أن يتم الدخول بين الزوج وأم البنت.. وأخت الزوجة محرمة على زوج أختها بنص قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف).. وعمة الزوجة وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها بنص السنة النبوية الصريحة.

وأضاف: غير أن التحريم في أخت الزوجة وعمتها أو خالتها تحريم مؤقت يزول بزوال الزوجية القائمه إما بموت الزوجة أو طلاقها وانتهاء عدتها من هذا الطلاق.

