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البسملة في بداية الصلاة تنطق جهرًا أم سرًا؟ أمين الفتوى يُجيب

11:26 ص السبت 09 نوفمبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالاً يقول،" هل البسملة في بداية الصلاة تنطق جهرًا أم سرًا؟

في رده، قال أمين الفتوى هناك خلاف لا يحتاج لنزاع أو اختلاق مشاكل فى المساجد، فالإمام له أن يجهر بالبسملة فى بداية الفاتحة أو يسرها، وكلاهما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم".

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أنه عند الشافعية يستحب الجهر بالبسملة، وعند الإمام أحمد استحباب السر وعدم الجهر بالبسملة، ولذلك على الإمام أن ينظر لحال الناس.

ونصح أمين الفتوى، الإمام إذا وجدت الناس سيختلقون مشكلة فعليه أن يجهر بها، حتى ابن القيم يقول :"أصب سنة النبى فى الاثنين"، فلا ينبغى أن تكون هذه المسألة مسار جدال فى مساجدنا.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى الصلاة
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