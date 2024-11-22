حرام شرعًا.. عباس شومان يحذر من كتابة الأموال للبنات بقصد حرمان الإخوة أو الأعمام من التركة

كـتب- علي شبل:

حذر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خطأ شرعي يقع فيه الكثير من الآباء والأمهات الذين ليس لديهم أبناء ذكور بكتابة أموالهم وممتلكاتهم لبناتهم بقصد حرمان الورثة الآخرين كالإخوة والأعمام من حقهم الشرعي في التركة.

وقال أمين عام هيئة كبار العلماء إن كتابة الأموال للبنات أو غيرهم من الورثة بقصد حرمان بعض الورثة كالإخوة حرام شرعا، فمن أعطاه الله لا يجوز حرمانه من قبل البشر.

واضاف شومان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لو جاز كتابة الأموال للبنات خوفا من أعمامهن لجازت الكتابة لهن إن كان لصاحب المال ولد يخشى على البنات منه.

وكشف العالم الأزهري عن قاعدة فقهية في مسألة الإرث، قائلًا: الإخوة يرثون بالتعصب كالأبناء عند فقدهم، وحيث لا يجوز حرمان الأبناء لصالح البنات، فكذا لا يجوز حرمان الإخوة بدعوى الخوف على البنات صاحبات ثلثي التركة.

كانت مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تصريحات مغلوطة للدكتور عباس شومان، تقول بجواز كتابة الممتلكات للبنات خوفا عليهن من اخوتهن الذكور أو أعمامهن، وهو ما يتنافى مع ما أفتى به أمين عام هيئة كبار العلماء، من عدم جواز ذلك شرعًا.

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