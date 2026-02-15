إعلان

بعد ترحيبها بالسياح المسلمين.. كيف تستمتع بأجواء رمضان في جزيرة موريشيوس؟

كتب : مصراوي

09:30 م 15/02/2026

بعد ترحيبها بالسياح المسلمين.. كيف تستمتع بأجواء ر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – سيد متولي

رحبت موريشيوس بالسياح المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، داعية إياهم إلى خوض تجربة سفر في بيئة جزرية هادئة.

وتعتبر جزيرة موريشيوس التي تقع في المحيط الهندي، خيارا مناسبا للمسافرين الباحثين عن تجربة رمضانية متوازنة تجمع بين الراحة والتأمل والخصوصية، لكن كيف تستمتع بأجواء رمضان في جزيرة موريشيوس الساحرة؟.

تضم موريشيوس مجتمعا مسلما عريقا يشكل جزءا من نسيجها الاجتماعي، بحسب موقع eatnstays، ووكالة الأنباء الألمانية.

موريشيوس تضم مجموعة واسعة من المطاعم الحلال المعتمدة.

لدى موريشيوس فنادق ومنتجعات توفر قوائم إفطار وسحور خاصة، تجمع بين المطبخ المحلي والنكهات الشرق أوسطية.

توفر موريشيوس مساحات هادئة للصلاة والتأمل، وتتوزع المساجد في أنحاء عدة من الجزيرة، لا سيما في العاصمة بورت لويس ومناطق بلاين فيرت وروز هيل وكوريبيب.

رمضان في موريشيوس يتميز بالهدوء، إذ تشهد الشواطئ والمرافق السياحية إقبالا أقل مقارنة بمواسم الذروة.

يمكن للسياح خلال النهار الاستمتاع بالمشي في الأماكن الطبيعية أو قضاء أوقات هادئة على الشاطئ.

موريشيوس جزيرة موريشيوس موريشيوس في رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بلوك جريء- هيفاء وهبي تخطف الأضواء في أحدث ظهور
رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
اقتصاد

رأفت هندي يبحث مع عمرو طلعت الوزير السابق أبرز ملفات العمل بالوزارة
زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
زووم

زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
أول تعليق من زاهي حواس على استدعاء مسئول صفحة أميرة بدر بسبب حواره معها
أخبار مصر

أول تعليق من زاهي حواس على استدعاء مسئول صفحة أميرة بدر بسبب حواره معها
"مواجهة محتملة مع صن داونز".. منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

"مواجهة محتملة مع صن داونز".. منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور