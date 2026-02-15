كتب – سيد متولي

رحبت موريشيوس بالسياح المسلمين القادمين من الشرق الأوسط، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، داعية إياهم إلى خوض تجربة سفر في بيئة جزرية هادئة.

وتعتبر جزيرة موريشيوس التي تقع في المحيط الهندي، خيارا مناسبا للمسافرين الباحثين عن تجربة رمضانية متوازنة تجمع بين الراحة والتأمل والخصوصية، لكن كيف تستمتع بأجواء رمضان في جزيرة موريشيوس الساحرة؟.

تضم موريشيوس مجتمعا مسلما عريقا يشكل جزءا من نسيجها الاجتماعي، بحسب موقع eatnstays، ووكالة الأنباء الألمانية.

موريشيوس تضم مجموعة واسعة من المطاعم الحلال المعتمدة.

لدى موريشيوس فنادق ومنتجعات توفر قوائم إفطار وسحور خاصة، تجمع بين المطبخ المحلي والنكهات الشرق أوسطية.

توفر موريشيوس مساحات هادئة للصلاة والتأمل، وتتوزع المساجد في أنحاء عدة من الجزيرة، لا سيما في العاصمة بورت لويس ومناطق بلاين فيرت وروز هيل وكوريبيب.

رمضان في موريشيوس يتميز بالهدوء، إذ تشهد الشواطئ والمرافق السياحية إقبالا أقل مقارنة بمواسم الذروة.

يمكن للسياح خلال النهار الاستمتاع بالمشي في الأماكن الطبيعية أو قضاء أوقات هادئة على الشاطئ.