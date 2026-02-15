إعلان

منها جزيرة الثعابين.. أغرب 9 أماكن سياحية في العالم (صور)

كتب- أحمد الضبع:

07:00 م 15/02/2026
    وادي القمر في الأرجنتين
    تلال الشوكولاتة في الفلبين
    عين الصحراء في موريتانيا
    بحيرة هيلير الوردية في أستراليا
    جزيرة الثعابين في البرازيل
رغم انتشار المدن الحديثة والمعالم التي صنعها الإنسان، تظل الطبيعة هي الأكثر إدهاشا على هذا الكوكب.

وفي السطور التالية، جولة بين أغرب 10 أماكن سياحية حول العالم، وفقا لموقع "سي إن إن".

1- جزيرة الثعابين في البرازيل

تعد جزيرة إلها دا كويمادا جراندي واحدة من أخطر الأماكن على الكوكب، إذ يعيش بها آلاف من أفاعي "رأس الرمح الذهبي" السامة، وهي من أكثر الثعابين فتكا في العالم.

لهذا السبب تحظر الحكومة البرازيلية زيارتها على العامة، ولا يسمح بدخولها إلا للعلماء، ما جعلها مقصدا فضوليا يثير الرعب أكثر من كونه رحلة سياحية تقليدية.

2- أشجار الطقسوس في بريطانيا

بعض أشجار الطقسوس يتجاوز عمرها ألفي عام، وقد نجت من عمليات قطع واسعة خلال القرن الخامس عشر عندما استخدم خشبها في صناعة الأقواس الحربية، بينما التواء جذوعها عبر القرون منحها مظهرا يشبه المخلوقات الأسطورية.

3- تلال الشوكولاتة في الفلبين

في جزيرة بوهول ترتفع 1268 تلة مخروطية من الحجر الجيري، تتحول إلى اللون البني في موسم الجفاف فتبدو كقطع شوكولاتة عملاقة.

وتكونت هذه التلال نتيجة التعرية والمياه عبر آلاف السنين، بينما تقول أسطورة محلية إنها دموع متحجرة لعملاق مكسور القلب.

4- بحيرة هيلير الوردية في أستراليا

على جزيرة ميدل تقع بحيرة صغيرة بلون وردي فاقع يتناقض مع زرقة المحيط المجاور.

ويرجع اللون إلى طحالب دقيقة، إضافة إلى بكتيريا محبة للملوحة، ما يجعل المشهد أقرب إلى لوحة سريالية.

5- برج الشياطين في الولايات المتحدة

عبارة عن تكوين صخري عملاق يرافع نحو 385 مترا فوق السهول، ويعد أول نصب وطني في أمريكا.

وتشكل نتيجة تآكل الصخور المحيطة وبقاء الصخور النارية الصلبة، بينما ترى قبائل السكان الأصليين أن الخدوش على جوانبه آثار مخالب دب حاول تسلقه.

6- دالول في إثيوبيا

داخل منخفض داناكيل تقع واحدة من أكثر المناطق حرارة وقسوة على الأرض.

البرك الخضراء والصخور الصفراء والحمم المتصلبة تجعل المكان يبدو مثل سطح كوكب آخر، وترجع ألوانه الزاهية إلى أكسدة المعادن ووجود الينابيع الحرارية.

7- عين الصحراء في موريتانيا

تعرف أيضا باسم تكوين الريشات، وهي دائرة جيولوجية عملاقة قطرها نحو 40 كيلومترا يمكن رؤيتها بوضوح من الفضاء.

وكانت تعتقد فوهة نيزك، لكن العلماء يرجحون أنها قبة صخرية تآكلت عبر ملايين السنين.

8- وادي القمر في الأرجنتين

في منتزه إيسشيجوالاستو الإقليمي تمتد صخور منحوتة بالرياح تشبه تضاريس القمر، وتظهر ليلا تحت سماء مليئة بالنجوم بصورة ساحرة.

ومن أشهر معالمه تكوينات "أبو الهول" و"الفطر" والصخور الكروية المنتشرة في المكان.

9- الحقل الحراري في آيسلندا

على بعد نحو 60 كيلومترا من ريكيافيك تنفجر ينابيع المياه الحارة بانتظام، أبرزها "ستروكور" الذي يقذف الماء المغلي إلى ارتفاعات كبيرة.

وبدأ نشاط هذه الحقول منذ قرون طويلة، وسجلت أولى الإشارات إليها عام 1294 بعد زلزال قوي.

