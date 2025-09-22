الليلة تخطت 54 ألف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 3 أماكن في فايد

20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في بورسعيد.. الليلة بأقل من 1500جنيه

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في فايد، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 3 أماكن للإقامة في فايد، وفقا لموقع "بوكينج".

Janelle Villa Beach

يقع مكان إقامة "Janelle Villa Beach" في فايد في محافظة الاسماعيلية، ويوفر شرفة. يقع مكان الإقامة هذا مقابل الشاطئ، ويوفر منطقة شاطئ خاص وتراس وبار.

توفر هذه الشقة (4) غرفة نوم، بالإضافة إلى غرفة معيشة فيها تلفزيون بشاشة مسطحة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (3) حمّام.

سعر الليلة 54191 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

Villa Kayan in fayed

يوفر مكان إقامة "Villa Kayan in fayed" جهاز تكييف وشرفة، ويقع في فايد، توفر هذه الفيلا مسبحاً خاصاً وحديقة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (1) غرفة نوم في الفيلا، وغرفة معيشة، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ومطبخ مجهز فيه ثلاجة وفرن، و (3) حمّام مع بيديت، بالإضافة إلى تراس وإطلالات على المدينة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالمسبح الداخلي في "Villa Kayan in fayed".

يقع Capital International على بُعد 91 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 5202 جنيها شامل الضرائب والرسوم.

Villa alkayan2 in fayed

يقع مكان إقامة "Villa alkayan2 in fayed" في ‘Ezbet el-Ibrâshi ويوفر تراس، يوجد في مكان الإقامة هذا مسبح خاص ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الفيلا، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة. يحتوي مكان الإقامة هذا على مطبخ.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 109 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 5780 + 578 جنيها ضرائب ورسوم بإجمالي 6358 جنيها.